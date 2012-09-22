Еквадор може звозити Ассанжа до Швеції на допит під своїм захистом

Про це повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патина.

"Ми могли б отримати дозвіл на перевезення Ассанжа в наше посольство у Швеції, а сам процес міг би продовжитися під захистом Еквадору з урахуванням вимог шведського правосуддя", - наводить слова Патина РІА "Новости".

Сам Ассанж побоюється, що в разі його знаходження в Швеції він може бути виданий третій країні, зокрема, США. Тому Еквадор наполягає на наданні повної гарантії невидачі Ассанжа з боку Стокгольма і Лондона. Також еквадорська сторона пропонує різні варіанти взяття показань у підозрюваного, зокрема, мова могла б іти про допит Ассанжа шведською прокуратурою в будівлі посольства Еквадору в Лондоні.

"Зараз у попередньому судовому процесі в Швеції є зрушення, з'явилися нові докази, які спростовують (його провину)", - мотивував міністр необхідність доставки підозрюваного до Швеції.

На наступному тижні в Нью-Йорку Патина планує провести зустріч зі своїм британським колегою Вільямом Хейгом і обговорити ситуацію навколо Ассанжа. "Ми віримо в те, що демократичні уряди можуть все обговорити і знайти дипломатичний вихід із ситуації", - сказав глава МЗС Еквадору.