Путін розповів Януковичу, про що домовився з Ющенком

Росія зацікавлена в розвитку тісних відносин з Україною - Путін

Москва. 9 жовтня. УНІАН. Росія зацікавлена в розвитку тісних відносин з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент Росії Володимир ПУТІН у ході зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у резиденції в Новоогарьовому.

«Я хочу ще раз підтвердити, що Росія зацікавлена в розвитку найтісніших відносин у всіх напрямках, перш за все, звичайно, у сфері економіки, з такою близькою й братньою країною, без жодного перебільшення, як Україна», - заявив В.ПУТІН.

Він нагадав, що домовився з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про проведення після формування в Україні уряду засідання комісії Ющенко-Путін, де, за словами В.ПУТІНА, обговорюватиметься «стратегічне бачення» подальшого розвитку відносин між двома країнами.