Туск закликав Качинського закінчити «Смоленську війну»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на засіданні Сейму, на якому представники польської влади представляють інформацію про ідентифікацію та поховання жертв цієї трагедії.

Д.Туск звинуватив PiS в тому, що його політики замість того, аби працювати над з’ясуванням справжніх причин трагедії з самого початку поставили "політичну тезу" про зумисне вбивство Президента Польщі Леха Качинського, яку постійно намагаються довести за допомогою нових аргументів.

"Сьогодні можливі помилки використовуються як підстава, аби політично зміцнювати (тезу про замах)... підвищувати температуру ненависті, як після катастрофи наступила", - сказав він.

Глава уряду заявив, що представники польської влади жодним чином не намагалися використовувати цю трагедію, аби відповісти "політичною тезою" опозиції.

Д.Туск назвав деструктивними такі дії політиків "Права і справедливості", висловивши надію, що Польща не загрузне у "Смоленській війні" найближче десятиріччя.

"Довше вже не може бути постійною підставою для ведення війни. Це насправді в руках Ярослава Качинського, аби цю війну закінчити, аби більше не використовувати Смоленськ, як політичну зброю", - сказав Д.Туск.

Глава польського уряду також заявив, що не намагається переконати змінити погляди, а лише сподівається, що ця справа зникне з політичного порядку денного в країні.

"Можливо, сьогодні є цей день, коли ми повинні собі виразно сказати (...) завершуємо війну в справі катастрофи, бо вона принесе нам наступні жертви - не фактичні у фізичному сенсі, а жертвами будемо усі ми, поляки", - сказав Д.Туск.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Польщі спалахнув скандал після того, як польська військова прокуратура підтвердила заміну тіл двох жертв Смоленської авіакатастрофи, котрі були поховані під чужими іменами, одна з яких - легендарна постать профспілкового руху "Солідарність" Анна Валентинович.

Прокуратура виявила заміну тіл після проведення їх ексгумації, яку вирішила провести через неясності в документації з розтину тіл, які отримала від російської сторони.

Польські слідчі заявили про намір провести ексгумацію ще 4 із 96 жертв катастрофи.