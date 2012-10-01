Лукашенко анонсував масштабні кадрові чистки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це він заявив сьогодні, приймаючи з доповіддю міністра внутрішніх справ Ігоря Шуневича.

«Я сьогодні доручив створити державну комісію. Її очолить голова Адміністрації Президента (Андрій Кобяков – УНІАН). Помічник глави держави Наталія Петкевич буде в нього заступником. Вони зберуть державну комісію з реформування органів державної влади», - сказав О.Лукашенко.

За словами Президента Білорусі, реформування найближчим часом торкнеться не тільки міліції, а й інших держорганів.

«Вважаю, що нам доведеться неабияк скоротитися в державних структурах, думаю, відсотків десь на 25-30. Внизу менше, вгорі більше, забравши непотрібні функції і значно потім збільшивши грошове забезпечення і заробітну плату держслужбовців. І звідси – міліції, військовим і так далі. Я розумію, що ми відразу з цим завданням не справимося, але його теж треба починати. Я це кажу тому, що ви повинні орієнтуватися не на скорочення якихось структур з метою збільшення інших структур МВС, а на скорочення якоюсь мірою в потрібних розмірах також і наших органів міліції», - наголосив О.Лукашенко.