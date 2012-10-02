Коаліція грузинської опозиції розділиться в парламенті на три фракції
04:32, 02 жовтня 2012Світ
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Лідер коаліції "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі не виключає, що коаліція може розбитися на три фракції.
Бідзіна Іванішвілі
"Те, що ми розіб'ємося на фракції і в парламенті буде, щонайменше, три партії, це дуже здоровий процес. Я спочатку намагався зробити, щоб не було однопартійного парламенту і буду уникати цього далі. Це здоровий процес, проте не означає розвалу. навпаки, це сприяє тому, що в парламенті відбудуться, щонайменше, три партії, щоб вони могли сперечатися з окремих питань ", - заявив Іванішвілі в ефірі телекомпанії "9-й канал".
За його словами, "виходить, що новий парламент, буде якщо не п'яти-, то хоча б чотирипартійним", цитує Грузія-онлайн.
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