МЗС РФ каже, що заарештовані у США - не російські шпигуни

12:06, 04 жовтня 2012
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Заарештовані вчора в США громадяни Росії не пов'язані з розвідувальною діяльністю, їх звинувачення мають кримінальний характер за поставку мікросхем до Росії.

МЗС Росії каже, що ті просто мікросхеми поставляли

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич сказав сьогодні на брифінгу в Москві.

«Ми уважно стежимо за ситуацією, яка складається навколо групи осіб, серед яких є і російські громадяни. За інформацією, що надходить, їх звинувачують у незаконних поставках виробів мікроелектроніки», - сказав О.Лукашевич.

Він повідомив, що американська сторона поінформувала Росію, що звинувачення має кримінальний характер і не стосується якоїсь розвідувальної діяльності. «Передані нам матеріали цієї справи наразі вивчаються», - повідомив він.

При цьому О.Лукашевич заявив, що МЗС РФ стурбований тим, що американська влада не повідомила російські консульські установи про факт арешту громадян РФ. За його словами, зараз російські дипломати в США добиваються зустрічі з усіма заарештованими росіянами. На цей час консул РФ поспілкувався з одним із заарештованих у залі суду, де ухвалювалося рішення про обрання запобіжного заходу.

Вчора, 3 жовтня, мін’юст США оприлюднив прізвища 11 осіб, яких звинувачують у незаконному вивезенні із США високотехнологічної мікроелектроніки нібито на користь російських військових і спецслужб. Вісьмох з них вже заарештовано. Головним підозрюваним вважається Олександр Фішенко - громадянин США, який, за версією американського правосуддя, займався незаконними поставками через свою фірму Arc Electronics.

Як повідомляв УНІАН, останній «шпигунський» скандал з російськими розвідниками стався два роки тому. Так, 10 червня 2010 року американська влада затримала 11 осіб за звинуваченням у роботі на російські спецслужби. Десятьом з них були висунуті звинувачення в шпигунстві і відмиванні грошей.

За версією влади, всі вони працювали на російську розвідку під прикриттям і виконували різні завдання, зокрема, збирали інформацію про розробки в галузі озброєння. Також до їхнього завдання входило налагодження контактів з впливовими особами. Генеральний прокурор США Ерік Холдер заявляв, що Росія платила своїм агентам "сотні тисяч доларів".

8 липня відбувся суд, на якому обвинувачені частково визнали свою вину. За це суддя засудила їх до термінів, які вони вже відбули в ув'язненні, і розпорядилася негайно депортувати. Наступного дня шпигуни прибули до Відня, де їх обміняли на чотирьох росіян, раніше помилуваних Президентом РФ Дмитром Медведєвим.

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