Російські десантники успішно скинули КамАЗ з висоти 4 кілометри

Фахівці Державного льотно-випробувального центру імені Чкалова провели випробувальне десантування автомобіля "КамАЗ-43501" з літака Іл-76 на полігоні в Астраханській області, повідомила у четвер служба інформації та громадських зв`язків ВДВ.

Десантування КамАЗа стало третім у рамках програми державних льотних випробувань. За ним спостерігали у вівторок представники командування Повітряно-десантних військ.

"Це скидання важливе тим, що випробовувалися взаємодія частин і механізмів парашутної системи, платформи і автомобіля при десантуванні з висоти 4 тисячі метрів. Перші два випробування здійснювалися з висоти 400 метрів", - йдеться в прес-релізі ВДВ.

За даними ВДВ, російські парашутні системи дають змогу доставляти різну бронетанкову і автомобільну техніку, а також різні зразки озброєння і вантажів з висоти від 400 до 4 тисяч метрів.

Перше десантування автомобіля "КамАЗ-43501" було проведене 30 липня, а друге - 18 вересня цього року. "Новий автомобіль марки КамАЗ, що йде на зміну застарілому ГАЗ-66, не повинен поступатися своєму попередникові", - наголошується в повідомленні.

Після приземлення машини начальник Головного автобронетанкового управління Міноборони РФ генерал-полковник Полонський сів за кермо і зробив пробне коло.

У заході також взяли участь фахівці виробничого об`єднання "Універсал", що займається розробкою засобів десантування, і Камського автозаводу.

РІА "Новости"