Польський прем`єр готовий ”гризти землю” для перемоги на виборах

Правляча консервативна партія "Право і справедливість" (PIS) "гризтиме землю" до кінця передвиборчих перегонів, щоб одержати якомога більше голосів виборців і в результаті самим сформувати новий уряд, заявив журналістам лідер PIS, прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качиньський (Jaroslaw Kaczynski).

"Якнайкращим рішенням для Польщі є стабільний уряд, сформований однією партією. І тому ми до останнього дня гризтимемо землю, щоб так було", - сказав Качиньський.

У п`ятницю в Польщі пройдуть передвиборні теледебати лідерів двох провідних партій країни напередодні дострокових парламентських виборів 21 жовтня, повідомляє РІА Новости.

У "битві гігантів" о 20.00 за середньоєвропейським часом (21.00 за київським) братимуть участь прем`єр-міністр Польщі, лідер правлячої правої консервативної партії "Право і справедливість" (PIS) Ярослав Качиньський (Jaroslaw Kaczynski) і його головний політичний супротивник - лідер правої ліберальної партії "Цивільна платформа" (PO) Дональд Туск (Donald Tusk).

Теледуель двох політичних важкоатлетів Качиньський-Туск транслюватимуть в прямому ефірі три провідні телеканали країни і перша програма Польського радіо. Вести теледебати будуть відомі польські журналісти. У кожного з них буде свій тематичний блок: зовнішня політика, внутрішня політика і економічні проблеми.

Згідно з даними численних соціологічних досліджень, до парламенту Польщі однозначно проходять три політичні партії: PO, PIS і LID (виборчий блок "Ліві і демократи" на чолі з екс-президентом Олександром Квасьневськім). Ще три партії балансують на межі п`ятипроцентного бар`єру, проте теж мають всі шанси потрапити в Сейм.

При цьому опозиційна "Цивільна платформа" і "Право і справедливість" набирають від 33 до 35%. Третє місце у виборчого блоку "Ліві і демократи" - від 15 до 18%.