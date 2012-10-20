Російський блогер отримав політичний притулок в Естонії

Єфімов уточнив, що його клопотання розглядалося чотири місяці. Цього року таких клопотань було подано близько 80, задоволено близько 10%.

"Дуже мало. З Росії я був єдиним біженцем цього року", - зазначив Єфімов в інтерв'ю порталові Delfi, додавши, що його клопотання підтримали правозахисні організації з Росії, Естонії, Швеції, Ірландії та США.

Як стверджував блогер, він приїхав до Естонії, тікаючи від переслідування з боку правоохоронців РФ і має намір повернутися до Росії, коли йому буде гарантована безпека та дотримання прав.

У грудні 2011 року, нагадує РІА "Новости", на сайті Молодіжної правозахисної групи, яку очолює Єфімов, з'явилася замітка "Карелія втомилася від попів". У ній автор стверджує, що в столиці республіки Петрозаводську зростають антицерковні настрої через будівництво храмів на бюджетні гроші та передачу РПЦ приміщень дитячих садків.

За кілька місяців проти Єфімова було порушено кримінальну справу. Справа завели за статтею 282 "збурення ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності".

Місцевий суд постановив помістити блогера в психіатричний стаціонар для експертизи, проте адвокатам Єфімова вдалося домогтися скасування цього рішення. Пізніше блогер виїхав з Росії і був офіційно оголошений в розшук.