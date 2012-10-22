Білоруси підтвердили, що «Дружба» пошкоджена гумовими виробами, але не тими

Про це йдеться в листі виконуючого обов'язки гендиректора білоруської компанії Андрія Козика віце-президенту "Транснафти" Михайлу Баркову, повідомляє Лента.ру з посиланням на ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що вузли обліку на "Дружбі" у Східній Європі вийшли з ладу у зв'язку з потраплянням в потоки нафти дитячих сосок і презервативів.

Згодом "Гомельтранснафта" назвала цю інформацію "повною маячнею".

Неназване джерело повідомило, що гумові вироби справді потрапили в нафтопровід, але це були не соски, і не презервативи. Що саме потрапило в потоки нафти, воно не уточнило, але зазначило, що з поліуретану роблять в тому числі і прилади, які використовуються для внутрішньотрубної діагностики.

У листі повідомляється, що в кінці серпня білоруси проводили позапланові чищення сітчастих елементів фільтра другої і третьої вимірювальних ліній, в які потрапили шматочки поролону (поліуретанової піни) розміром 1-3 сантиметри. Ступінь забруднення становив близько 10 відсотків. В "Транснафті" раніше припустили, що потрапляння гумових виробів могло статися разом з додаванням присадок для покращення проходження нафти. У монополії також зазначили, що забруднення могло бути умисним з метою вивести з ладу приладів обліку.