Італійським сейсмологам за невірний прогноз дали 6 років в'язниці
12:37, 23 жовтня 2012Світ
866 0
В Італії суд засудив сімох членів комісії з сейсмічної ситуації до 6-ти років тюремного ув'язнення.
Сейсмологи дорого заплатять за помилку
Як повідомляє "Эхо Москвы", вони також повинні будуть виплатити компенсацію до 450-ти тисяч євро родинам загиблих в результаті руйнівного землетрусу, який стався в 2009-му році.
Серед засуджених - голова комісії, колишній президент Національного інституту геофізики Італії та керівник Національного центру землетрусів.
Суд визнав експертів винними у ненавмисному вбивстві, оскільки всього за п'ять днів до трагедії вони дали невірні прогнози. Наслідки стихійного лиха, що сталося в Італії, усувають досі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter