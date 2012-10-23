ЗМІ: 15 російських моряків заарештували в Нігерії за контрабанду зброї

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Агентство Рейтер з посиланням на представників місцевих військово-морських сил повідомляє про арешт 15 російських моряків.

За інформацією ЗМІ Нігерії, затримано дев'ять російських моряків.

Як передають нігерійські ЗМІ, судно було арештоване на рейді Лагосу 20 жовтня.

На борту корабля було виявлено автомати, гвинтівки і боєприпаси.

Водночас заступник генерального директора компанії Moran Security Group, яка є власником судна, Вадим Гусєв заявив РІА «Новости», що російське судно, заарештоване владою Нігерії в порту Лагос, заздалегідь надало всю необхідну для заходу в порт документацію.

За даними нігерійської газети Business day, на борту заарештованого судна Myre Seadiver було 14 автоматів АК-47 і більш як 3,5 тисячі патронів до них, а також 22 гладкоствольні рушниці і близько 5 тисяч боєприпасів до цієї зброї.