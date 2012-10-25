Україна підтримає НАТО в Афганістані

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана під час зустрічі з командувачем Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан Джоном Аленом, що відбулася в ході візиту української військової делегації до Афганістану.

Зокрема, як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони, В.Замана підкреслив, що на сучасному етапі основну роль у забезпеченні безпеки в Афганістані мають відігравати Афганські національні сили безпеки.

«Українська сторона цілком усвідомлює, що стан безпеки в Афганістані впливає на безпекову ситуацію в регіоні й в світі. Саме тому наша позиція залишається незмінною – ми плануємо продовжувати участь як в поточній операції, так і в майбутній Місії НАТО у цій країні», – наголосив головнокомандувач ЗCУ.

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Генерал-полковник В.Замана зазначив, що на сьогодні тривають консультації з польською, литовською і німецькою сторонами щодо можливих форматів участі українського персоналу у майбутній Місії НАТО в Афганістані з 2014 року.

«Ми відкриті для обговорення усього спектру питань», – сказав він.

Під час перебування в Ісламській Республіці Афганістан начальник Генерального штабу ЗС України також ознайомився з умовами та специфікою діяльності українського персоналу, що виконує завдання у складі Міжнародних сил сприяння безпеці.