Афганістан хоче купувати українські літаки

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони, про це він сказав під час зустрічі у Кабулі з міністром оборони України Дмитром Саламатіним.

«Ми зацікавлені у підготовці медичного персоналу, інженерів, льотчиків та авіаційно-технічного персоналу, у придбанні літаків та іншої техніки для народного господарства», – зауважив Х.Карзай.

У ході зустрічі сторони обговорили низку питань, які становлять обопільний інтерес.

За словами міністра оборони України, візит української військової делегації до Афганістану є логічним продовження домовленостей, досягнутих під час цьогорічної зустрічі президентів двох країн у Чикаго.

Д.Саламатін зазначив, що Україна бере участь у діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, починаючи з 2007 року, і на цей час 25 українських миротворців виконують завдання у складі литовського та польського контингентів.

Українською стороною наголошувалося, що, розуміючи нагальність процесу передачі контролю над безпековою ситуацією в Афганістані національним силам безпеки, Україна вітає поступове зменшення іноземної присутності в цій країні.

Крім того, Д.Саламатін зазначив, що стан безпеки в Афганістані цілком впливає на стан безпекової ситуації в регіоні, і що від рівня безпеки у державі залежать можливості відродження або становлення її економіки.

«Безумовно, забезпечення стабільного й безпечного життя в Афганістані тісно пов’язані з відновленням об’єктів господарства. І в цьому питанні Україна, враховуючи її можливості, може дуже ефективно надавати допомогу», – підкреслив міністр.

Д.Саламатін запропонував Х.Карзаю направити делегацію Міністерства оборони Афганістану в Україну з метою визначення напрямів двосторонньої співпраці з питань військового та військово-технічного співробітництва.

Сьогодні заплановано зустріч Д.Саламатіна з командувачем Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан американським генералом Джоном Р. Алленом.

У місті Чагчаран Д.Саламатін візьме участь у церемонії нагородження українського миротворчого персоналу, особового складу Литовської групи із розбудови провінції Гор та партнерів по коаліції.

На передовій операційній базі Литовської групи із розбудови провінції Гор регіонального командування “Захід” Д.Саламатін ознайомиться з умовами виконання завдань українськими миротворцями в Афганістані.

12 вересня українська військова делегація на чолі з міністром оборони відбуде з офіційним візитом до Соціалістичної Республіки В’єтнам.