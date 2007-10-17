Українські депутати заявили в Раді Європи протест проти дискримінації

Депутати українських місцевих рад у Раді Європи заявили протест „дискримінації українців у видачі віз для поїздок за кордон”. Про це повідомив сьогодні журналістам у Севастополі голова міської ради Валерій САРАТОВ, що 12 жовтня разом з представниками місцевої влади з інших регіонів України взяв участь у засіданні Комітету з інституціональних питань Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, заявив: „Ми там підняли два питання, які, ми вважаємо, Україну ображають. Тому що зараз посольства, особливо тих країн, які входять в Шенгенську зону, серйозно в кількості, з необгрунтованих причин, відмовляють нашим громадянам в отриманні віз. Чому? Якщо ми за демократію..., і ви навіть не вважаєте за потрібне відповідати?”.

За словами В.САРАТОВА, „делегація севастопольських депутатів хотіла також відвідати Раду Європи, подивитися, як все це діло працює, не за бюджетні кошти, вони самі фінансують свою поїздку”. Проте, „частина людей отримала відмову”. Тому, за словами глави представницької влади Севастополя, „ми, природно, заявили протест на рівні Ради Європи по даному питанню, про те, що (існує) дискримінація українців у видачі віз для поїздок за кордон. Ми вважаємо, що грубо порушуються права держави Україна”. Як повідомив В.САРАТОВ, „оголошувала протест голова Чернігівської ради Наталія РОМАНОВА”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Севастопольської міськради, „12 жовтня В.САРАТОВ у складі офіційної української делегації взяв участь в засіданні Комітету з інституціональних питань Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, на якому обговорювалися питання стану демократії в Сербії, Туреччині і Молдові”. За інформацією прес-служби, „В.САРАТОВ звернувся до голови Конгресу із заявою про те, що існує дискримінація громадян України в видачі віз для поїздок за кордон, що грубо порушує права громадян нашої держави”.