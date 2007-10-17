Грузинська поліція затримала 5 російських миротворців

Грузинська поліція затримала сьогодні вранці п`ятьох російських миротворців зі складу Колективних сил з підтримки миру в зоні грузино-абхазького конфлікту, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію "Руставі-2".

За її даними, російські миротворці були затримані в зоні конфлікту.

Телекомпанія стверджує, що миротворці пересувалися на машині "Урал" і не зупинилися на посту поліції.

За повідомленням ТБ, грузинська поліція обіцяє найближчим часом відпустити миротворців.

Напередодні "Руставі-2" також повідомила про затримання російських миротворців, але російська сторона цю інформацію спростувала.