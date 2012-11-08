Китай досягне могутності й демократії до 2049 року

07:42, 08 листопада 2012
Світ
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Китай на 2049 рік стане багатою, демократичною і могутньою соціалістичною державою.

Так заявив у Пекіні на відкритті XVIII з'їзду Компартії Китаю її генеральний секретар, голова КНР Ху Цзіньтао.

"Ми безперечно зможемо до 100-річного ювілею КПК повністю побудувати середньозаможне суспільство, а до 100-річчя КНР перетворити Китай на багату, могутню, демократичну, цивілізовану і гармонійно модернізовану соціалістичну державу", - заявив Ху Цзіньтао, виступаючи із звітною доповіддю на відкритті з'їзду .

Китайська комуністична партія, кількість членів якої перевищує 82 мільйони, була заснована 1921 року. У 1949 році було оголошено про створення Китайської Народної Республіки.

За словами генсека партії, нині КНР залишається "найбільшою в світі країною, що розвивається", яка ще довго перебуватиме на початковій стадії соціалізму.

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Лідер КНР підкреслив, що керівництво країни продовжить рух шляхом побудови соціалізму з китайською специфікою, що є нелегким завданням. "Необхідно без будь-яких коливань дотримуватися соціалізму з китайською специфікою і просувати його розвиток в ногу з часом, неухильно поповнюючи його практичні, теоретичні, національні та епохальні риси", - сказав Ху Цзіньтао.

У четвер в Пекіні відкрився XVIII з'їзд компартії КНР, який триватиме до 14 листопада за участю близько 2,3 тисячі делегатів. Учасники з'їзду заслухають доповідь генерального секретаря партії Ху Цзіньтао, доповідь Центральної комісії КПК з перевірки дисципліни, приймуть поправки до статуту партії, оберуть Центральний комітет партії, а також ЦК КПК з перевірки дисципліни.

Як очікується, на зміну чинному генеральному секретарю ЦК КПК і голові КНР Ху Цзіньтао прийде його заступник Сі Цзіньпін, зауважує РІА "Новости". Слідом за зміною партійного керівництва буде також затверджено новий склад уряду КНР.

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