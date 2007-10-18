Засідання уряду Росії закриють для журналістів
09:27, 18 жовтня 2007Світ
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Заходи готували давно
З четверга на засідання уряду Російської Уряду перестануть пускати журналістів, пише "Независимая газета". За інформацією видання, нововведення мотивоване тим, що преса "заважає проведенню засідань в діловому режимі".
Як заявило джерело газети, подібні заходи готувалися давно, проте попередній прем`єр-міністр Михайло Фрадков не наважився їх здійснити.
Автори публікації вказують на те, що після критичних зауважень прем`єра Віктора Зубкова міністри скаржаться на їх публічний характер. На думку членів уряду, трансльована телеканалами критика підриває їх авторитет в регіонах.
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