Засідання уряду Росії закриють для журналістів

З четверга на засідання уряду Російської Уряду перестануть пускати журналістів, пише "Независимая газета". За інформацією видання, нововведення мотивоване тим, що преса "заважає проведенню засідань в діловому режимі".

Як заявило джерело газети, подібні заходи готувалися давно, проте попередній прем`єр-міністр Михайло Фрадков не наважився їх здійснити.

Автори публікації вказують на те, що після критичних зауважень прем`єра Віктора Зубкова міністри скаржаться на їх публічний характер. На думку членів уряду, трансльована телеканалами критика підриває їх авторитет в регіонах.

Лента.ру