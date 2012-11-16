ЄС оголосив конкурс серед молодих європейців

Конкурс організовано у партнерстві з Європейським молодіжним форумом, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Чотири переможці конкурсу отримають запрошення від президентів Європейської Ради Германа Ван Ромпея, Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу та Європейського Парламенту Мартіна Шульца долучитися до офіційної делегації Європейського Союзу під час церемонії вручення Нобелівської премії миру, що відбудеться 10 грудня в Осло (Норвегія).

Оголошуючи про початок конкурсу, Ромпей, Баррозу та Шульц зазначили, що Нобелівська премія миру є не лише визнанням минулих досягнень ЄС, а й містить перспективи майбутнього. «Саме тому ми хочемо, аби європейська молодь, яка отримує у спадок континент миру та нестиме відповідальність за майбутнє Європи, була з нами в Осло», – підкреслили лідери ЄС.

Конкурс триватиме до 25 листопада.

Імена переможців буде оголошено упродовж тижня після третього грудня. Переможці відвідають не лише саму церемонію вручення Нобелівської премії миру, але й побувають на святковому концерті, що відбудеться 11 грудня.

Охочі молоді європейці можуть брати участь у конкурсі та пропонувати свої роботи за цієї адресою: http://www.loveyouthfuture.eu/peace4eu.

Нагадаємо, що 12 жовтня Європейський Союз отримав Нобелівську премію миру. Європейська Комісія вирішила використати грошову винагороду (приблизно 930 тис. євро), яку ЄС отримає у рамках премії, для реалізації програм допомоги дітям, які страждають через війни та воєнні конфлікти.