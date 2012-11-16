«Південний потік» може обійтися Газпрому на ?11.5 мільярда дорожче

Загальна вартість будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України може збільшитися до 27 млрд. євро.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсант» від 16 листопада.

«Проект швидко дорожчає. Ще місяць тому «Газпром» оцінював загальне будівництво газопроводу в 15,5 млрд. євро. Минулого тижня, уточнюють у монополії, «за результатами досліджень, проектних робіт, уточнення маршруту і його конфігурації» ціна збільшилася до 16 млрд. євро, з яких 6 млрд. євро, – сухопутна ділянка», – зазначає видання.

При цьому в процесі підписання угод Словенія оцінила свою ділянку (265 км) в 1 млрд. євро, Угорщина (230 км) – в 600 млн. євро, Сербія (470 км) – в 1,7 млрд. євро, а Болгарія (540 км) – в 3,3 млрд. євро, що разом дає ціну 6,6 млрд. євро.

При цьому в «Газпромі» не приховують, що всі оцінки попередні, а остаточна вартість трубопроводу стане відома тільки в 2013 році.

Також видання наводить слова Валерія Нестерова з Sberbank Investment Research, який вважає, що ще приблизно 10 млрд. євро «Газпрому» доведеться витратити на розширення єдиної системи газопостачання Росії на підходах до Анапи (звідти починається морська частина South Stream), щоб забезпечити можливість прокачування необхідного об'єму газу для поставок газопроводом

«Ціна газопроводу за цей час збільшилася до 16,6 млрд., а з урахуванням необхідного для проекту розширення російської системи газопостачання може досягти 27 млрд. євро», – йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня п.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що модернізація української газотранспортної системи обійдеться в 4,5 млрд. євро. Таким чином, вартість будівництва «Південного потоку» в шість разів перевищує вартість модернізації української ГТС.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізовує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також прийнято остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме більше 900 км, максимальна глибина – більш як 2 км, проектна потужність – 63 млрд куб. м.

Будівництво газопроводу планується розпочати 7 грудня поточного року.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.