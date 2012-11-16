Єврокомісар: ми не знаємо, куди дійде "Південий потік"

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції.

“Південний потік” – це величезний проект з постачанням до 63 млрд. кубометрів газу на рік... І ми не знаємо, де він завершиться – в Сербії, в Італії, ми не знаємо, які маршрути будуть використані”, - сказав комісар.

При цьому, він зазначив, що Єврокомісія перебуває у постійному контакті з цього питання з російським “Газпромом” та урядом.

Комісар також наголосив, що головними питаннями для Єврокомісії в оцінці “Південного потоку” залишатиметься захист навколишнього природного середовища та відповідність правилам внутрішнього енергетичного ринку.

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Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, горщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Будівництво газопроводу планується розпочати у грудні поточного року.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.