Російська армія перейде на цифрові системи зв`язку

Збройні сили Росії перейдуть на сучасні цифрові системи зв`язку, заявив начальник зв`язку ВС генерал-полковник Євген Карпов, виступаючи в прес-клубі Міноборони РФ.

Переведення всієї системи зв`язку армії і флоту на цифрові носії закінчиться до 2015 року, сказав Карпов, а також завершиться створення об`єднаної автоматизованої системи зв`язку ЗС РФ.

За його словами, нині реалізується перший етап переведення стаціонарних мереж Міноборони на цифрову техніку, який закінчиться в 2010 році. Він додав, що на ці цілі виділяється близько 89 мільярдів рублів на рік.

Переведення Міноборони на цифровий зв`язок відбувається відповідно до двохетапної програми, затвердженої міністрами оборони і зв`язку Росії, додав Карпов. Протягом першого етапу (2005-2010 роки) здійснюється переведення на нову технологію зв`язку стаціонарних мереж. У рамках другого етапу (до 2015 року) розвиватимуться вторинні мережі і будуть створені польові комплекси зв`язку для збройних сил, сказав генерал.

Думаю, що до 2010 року ми виконаємо завдання з переведення стаціонарних мереж на цифрові носії", - зазначив Карпов. За його словами, наразі вже виконано 30% поставлених завдань.

Карпов додав, що вже відбувається оснащення військ сучасними польовими засобами зв`язку. За його словами, ними забезпечені створені нещодавно на Північному Кавказі дві мотострілецькі гірські бригади.

"Тільки в одній бригаді є 24 переносних станції космічного зв`язку і шість вузлових рухомих станцій на базі автомобілів", - сказав Карпов. Цих засобів достатньо для виконання бригадами завдань у складі окремих груп і з`єднання в цілому, уточнив генерал.

РІА "Новости"