Франція зареєструвала законопроект про Голодомор

Французька національна асамблея зареєструвала законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, зазначивши, що якщо законодавча ініціатива швидко назбирає на свою підтримку 100 підписів, пропозицію буде розглянуто в найближчі терміни.

Законопроект про визнання українського геноциду запропонований депутатом від Півночі Крістіаном ВАНЕТОМ. Торік він також виступив з аналогічною законодавчою ініціативою, але через підготовку до парламентських виборів, які відбулися у Франції в червні цього року, проект не встигли розглянути.

Нинішня законодавча ініціатива приурочена до 75-ї річниці Голодомору. Французький депутат правої політичної орієнтації вважає, що усі геноцидні злочини, скоєні упродовж ХХ століття, мусять бути офіційно засудженими.

За два дні, що минули з моменту реєстрації проекту, документ здобув близько двох десятків прихильників.