За посаду президента Словенії змагаються дві жінки

У Словенії сьогодні проходять вибори Президента.

Як передає ІТАР-ТАРС, на вищу державну посаду претендують сім кандидатів, двоє з яких - жінки.

Право голосу в Словенії мають понад 1,6 млн. осіб, населення країни трохи більше 2 млн. громадян.

Згідно з останніми опитуваннями населення, жодному з кандидатів не вдасться перемогти в першому турі виборів, набравши більше половини голосів виборців. Новий Президент Словенії, яка в першій половині наступного року головуватиме в Європейському Союзі, швидше за все, буде обраний у другому турі 11 листопада.

Найбільші шанси на перемогу в трійки претендентів, фаворитом серед яких є депутат Європейського парламенту, член правлячої Християнської народної партії "Нова Словенія", перший голова уряду незалежної Словенії Алоїз ПЕТЕРЛЄ. Його кандидатуру підтримала урядова коаліція на чолі зі Словенською демократичною партією прем`єр-міністра Янеза ЯНШІ. Якщо 59-річний А.ПЕТЕРЛЄ переможе, то Словенія отримає першого правоорієнтованого Президента з моменту набуття незалежності в 1991 році.