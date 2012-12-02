У Словенії відбувається другий тур президентських виборів

Про це повідомляє РІА «Новости».

У першому турі за участю трьох кандидатів 11 листопада перемогу всупереч передвиборчим прогнозам здобув Б.Пахор, набравши 40% голосів і майже на 5% випередивши Д.Тюрка.

Сьогоднішнє голосування в Словенії відбувається на тлі найбільших за останні роки антиурядових виступів, що сталися в Любляні, Мариборі та ряді інших міст країни.

На мітингах, організованих через соціальну мережу Facebook, громадяни закликали уряд Янеза Янши піти у відставку через погіршення соціально-економічної ситуації в країні, а також вимагали тотальної заміни всіх "політиків, злодіїв - адвокатів, суддів, олігархів і фінансистів".

Остання протестна акція, в якій взяли участь до десяти тисяч чоловік, відбулася в столиці у ніч на суботу і переросла у вуличні зіткнення мітингувальників з поліцією. За деякими даними, безлади спровокували організовані групи неонацистів.

Протести почалися незабаром після оголошення про намір уряду урізати бюджетні витрати для того, щоб уникнути загрози банкрутства держави. Словенія переживає найгіршу рецесію серед країн єврозони. З 2009 року падіння економіки перевищило 8%, рівень безробіття досяг 12%.

За оцінкою експертів з люблянського Міжнародного інституту з вивчення Середнього Сходу і Балкан (IFIMES), після президентських виборів Словенія має задатися метою розвивати двосторонні відносини з країнами поза Євросоюзом, чого не було до цих пір, і пошуку нових експортних можливостей.

"Виправдання, що країна має слідувати політиці ЄС, тобто офіційного Брюсселя, вказують на те, що у держави немає чіткого бачення майбутнього. Держава повинна знайти власні рішення і піклуватися про власні інтереси, що означає розвиток міцних двосторонніх відносин за межами ЄС і пошук нових ринків", - говориться в матеріалі IFIMES.

Що стосується безпосередніх виборів, то, за оцінкою аналітиків, Д.Тюрк розгубив підтримку виборців, викликавши їхнє роздратування тим, що мав формальний статус незалежного кандидата, однак у реальності користувався активною підтримкою багатьох політичних партій. Серед них були лівоцентристська "Позитивна Словенія" (лідер - мер Любляни Зоран Янковіч), центристська Демократична партія пенсіонерів Словенії (лідер - глава МЗС Карл Ерьявець) і група непарламентських партій.

"У Тюрка було б значно більше шансів на переобрання, якби він зумів вести власну незалежну політику. Нашкодила йому і підтримка колишнього Президента Словенії Мілана Кучана, тому що його напуття виборцям у достатньо зрілій словенській демократії сприймаються як "рецидив минулого", - вважають аналітики.

Інший кандидат у Президенти екс-прем'єр Б.Пахор, висунутий своєю Соціал-демократичною партією, на думку спостерігачів, зумів під час виборчої кампанії показати себе як сучасного лідера, здатного проводити політику, незалежну від партійних інтересів. За оцінкою IFIMES, Б.Пахор з 2008 по 2011 рік очолював найслабкіший уряд країни, але визнав свої помилки, викликавши симпатії виборців.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, Б.Пахор може перемогти на виборах з різницею в 30%.

Президент Словенії обирається строком на п'ять років. Нинішні президентські вибори є п'ятими в історії Словенії, що проголосила незалежність в 1991 році. Голосування в першому турі було відзначене найнижчою явкою за всю історію президентських виборів - на дільниці прийшло близько 48% від 1,7 мільйонів виборців.