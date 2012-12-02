Біля Хургади зіткнулися два автобуси: семеро туристів загинули на місці
14:43, 02 грудня 2012Світ
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У ДТП поблизу єгипетського курорту Хургада загинули сім туристів.
Серед загиблих - четверо туристів із Німеччини. Фото Вікіпедії
Сім чоловік загинули і двоє одержали поранення в результаті ДТП поблизу єгипетського курортного міста Хургада, повідомляє РІА «Новости».
Серед загиблих - четверо туристів із Німеччини.
За наявною інформацією, два мікроавтобуси з пасажирами зіткнулися південніше Хургади на прибережній трасі між туристичним центром і населеним пунктом Сафага. Сім чоловік померли на місці, ще двох німецьких туристів, які дістали травми, доставлено до госпіталю Хургади.
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