Біля Хургади зіткнулися два автобуси: семеро туристів загинули на місці

Сім чоловік загинули і двоє одержали поранення в результаті ДТП поблизу єгипетського курортного міста Хургада, повідомляє РІА «Новости».

Серед загиблих - четверо туристів із Німеччини.

За наявною інформацією, два мікроавтобуси з пасажирами зіткнулися південніше Хургади на прибережній трасі між туристичним центром і населеним пунктом Сафага. Сім чоловік померли на місці, ще двох німецьких туристів, які дістали травми, доставлено до госпіталю Хургади.