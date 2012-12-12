Спецпредставник України візьме участь у зустрічі Групи друзів сирійського народу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

У заході очікують взяти участь понад 100 делегацій. У ході конференції планується обговорення питань політичного перехідного періоду в Сирії, а також шляхів полегшення гуманітарної кризи в цій країні.

О.Дикусаров зазначив, що у рамках міжнародних дискусій із сирійського питання Україна займає досить активну позицію, зокрема, підтримала резолюцію 66-ї сесії ГА ООН «Становище в галузі прав людини в Сирійській Арабській Республіці», яка була ухвалена 3 серпня 2012 року.

О.Дикусаров нагадав, що українська делегація брала участь у 2-му та 3-му засіданнях Групи друзів сирійського народу.

Речник МЗС також нагадав, що Україна ухвалила рішення надати гуманітарну допомогу сирійським біженцям, які перебувають на територіях сусідніх з Сирією держав через відповідні структури ООН.

За його словами, виділені кошти ближчим часом будуть переказані на відповідний рахунок ООН для подальшого використання у країнах Близького Сходу, на територіях яких перебувають особи, постраждалі внаслідок збройного конфлікту в Сирії.