У Японії обирають новий парламент

В Японії проходять дострокові загальні вибори. Громадяни, які мають право голосу, мають обрати депутатів нижньої палати парламенту, а також місцеві органи влади, зокрема мера Токіо, повідомляє Газета.ru.

Дострокові вибори були призначені після того, як місяць тому нинішній прем'єр-міністр країни Есіхіко Нода розпустив парламент в обмін на згоду опозиції підтримати запропонований ним законопроект, згідно з яким податок з продажу до 2015 року зросте удвічі.

На 480 депутатських мандатів претендують 12 партій. Згідно з попередніми опитуваннями, фаворитом є опозиційна Ліберально-демократична партія Японії та її лідер Сіндзо Абе, який у 2006-2007 роках вже обіймав посаду голови уряду. У зовнішній політиці він є прихильником «жорсткої лінії», в першу чергу у відносинах з Китаєм.

«Ми відновимо таку Японію, де кожна дитина пишатиметься тим , що вона народилася тут», - заявляв С.Абе на зустрічах з виборцями.

На даний момент правлячою в Японії є Демократична партія, яка виграла вибори у 2009 році, однак на адресу уряду постійно звучать звинувачення у провалі економічних реформ, а також у неефективному подоланні наслідків руйнівного землетрусу, цунамі і аварії на АЕС «Фукусіма».