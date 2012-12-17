Обама дійшов думки, що в США недостатньо захищають дітей

Про це глава держави заявив у неділю увечері, виступаючи на службі, присвяченій пам'яті загиблих у результаті стрілянини в початковій школі в місті Ньютаун (штат Коннектикут), повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Чи можемо ми сказати, що робимо достатньо для захисту наших дітей. Я думав про це останніми днями. І якщо бути чесним перед собою, то відповідь негативна", - зазначив Б.Обама.

Він пообіцяв найближчим часом зробити кроки, націлені на зниження рівня насильства. "Ми більше не можемо терпіти. Таким трагедіям треба покласти край. І для цього ми маємо змінитися", - зазначив Президент США.

Б.Обама підкреслив, що в наступні тижні використає "всю свою владу для того, щоб залучити всіх співвітчизників до діяльності, спрямованої на запобігання трагедіям", "у нас немає вибору, ми не можемо дозволити, щоб такі речі траплялися постійно".

Президент проголосив імена всіх 20 дітей і шістьох дорослих, які загинули у п'ятницю в результаті бійні, влаштованої 20-річним Адамом Лензою.