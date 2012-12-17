Прихильники Чавеса перемогли на виборах губернаторів у Венесуелі

Явка виборців склала 53 відсотки - майже на тридцять пунктів нижче, ніж на виборах президента Венесуели у жовтні 2012 року.

Як повідомляє Лента.ру, кандидати від опозиції здобули перемогу в трьох штатах. Енріке Капрілес, який раніше виступив кандидатом від об'єднаної опозиції на президентських виборах і набрав 44,1 відсотка голосів, був повторно обраний губернатором Міранди. У загальному рахунку опозиція позбулася губернаторських місць в п'яти штатах країни, в тому числі у головному нафтовидобувному штаті Сулія.

Вибори губернаторів пройшли на тлі тяжкої хвороби Уго Чавеса, чинного президента країни і голови Єдиної соціалістичної партії Венесуели, який переніс 12 грудня четверту операцію.