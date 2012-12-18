У Польщі знижено ціни на газ

Корекція цін стала можливою завдяки досягнутому в листопаді угоді з "Газпромом", який після багатомісячних переговорів погодився знизити ціну на газ для Польщі більш ніж на 15%, повідомляє РІА "Новости".

Тарифи для промислових споживачів у Польщі рішенням регулятора знижуються менш істотно: на 2-4%, йдеться в повідомленні відомства. Оголошені в понеділок ціни діятимуть до 20 вересня 2013 року.

"Газпром" і польська PGNIG SA 5 листопада 2012 підписали додаткову угоду до контракту, що змінює його цінові умови на поставку газу в Польщу газопроводом "Ямал-Європа". За заявами польської влади, вартість палива була знижена більш ніж на 15% і наблизилася до цін на газ для німецького ринку.