На МКС полетіли нові космонавти

Про це УНІАН повідомили у Центрі управління польотами.

«Відповідно до програми польоту Міжнародної космічної станції, 19 грудня о 16 годині 12 хвилин 35 секунд за московським часом з космодрому Байконур здійснено запуск транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз ТМА-07М», - йдеться у повідомленні.

На борту ТПК «Союз ТМА-07М» члени екіпажу тривалої експедиції МКС-34/35 – російський космонавт Роман Романенко, канадський астронавт Крістофер Хадфілд і американський астронавт Томас Машберн.

Повідомляється, що після відділення ТПК «Союз ТМА-07М» від останнього ступеня ракети-носія фахівці в ЦУП (м. Корольов Московської області) приступили до управління його польотом.

Упродовж подальших двох діб екіпаж «Союз ТМА-07М» здійснить маневри зі зближення із станцією.

21 грудня о 18.12 транспортний пілотований корабель пристикується до дослідницького модуля МІМ-1 «Рассвет» російського сегменту МКС.

Як повідомляв УНІАН, на станції зараз продовжують роботу учасники 34-ої тривалої експедиції на МКС Олег Новицький, Євген Тарелкін і Кевін Форд.