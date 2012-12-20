У Польщі через морози цілодобово працюють 40 найбільших вокзалів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії, зазначивши, що в разі падіння температури нижче 20 градусів Цельсія цілодобово будуть відкриті всі залізничні вокзали, що належать PKP.

"Додатково в надзвичайних ситуаціях для пасажирів, які очікують поїзд, що спізнюватиметься більш ніж на 120 хвилин, на вокзалах роздаватимуть безкоштовні теплі напої", - зазначили в прес-службі.

Компанія нагадала, що PKP щороку в зимовий період, якщо температура становить нижче 10 градусів Цельсія, цілодобово відкриває двері своїх найбільших вокзалів, які зазвичай закриваються на 2-4 години для прибирання.

"Ми також звертатимемо увагу на бездомних, пропонуючи їм інформацію про розташовані поблизу місця, де можна переночувати в спеціальних центрах соціальної допомоги. Як завжди в таких ситуаціях активно співпрацюватимемо з поліцією та місцевими службами", - зазначив член правління PKP Петро Жічковіч.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, з початку грудня в країні від переохолодження організму померли вже 40 осіб, що в 2 рази більше, ніж за весь грудень минулого року.

Довідка УНІАН. Створена в 2001 році акціонерна компанія PKP, серед інших активів, володіє всією залізничною інфраструктурою в Польщі, зокрема, близько 2,5 тис. залізничними вокзалами.

Найбільшим вокзалом у країні - "Варшава-Центральна" - щорічно користуються 16 млн. осіб.