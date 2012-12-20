Сирієць убив російську дружину з політичних мотивів

Як повідомив AFP двоюрідний брат бізнесмена, 40-річний власник магазину одягу застрелив її з пістолета після сварки, під час якої дружина у відповідь на критику Башара Асада вступилася за президента країни. За словами брата, свою дружину бізнесмен зустрів під час ділової поїздки в Росію. Вони були одружені чотири роки.

Після вбивства чоловік вийшов з будинку на вулицю і повідомив сусідам, що дружина "провокувала його, висловлюючи свою підтримку Башару Асаду", і що він не зміг витерпіти таку її поведінку, повідомляє Лента.ру.

Як повідомляється, бізнесмен з дружиною жив у кварталі Майсар, який нині контролюється повстанцями. Тут немає поліції, тому чоловіка не заарештували.

Боротьба прихильників Башара Асада і опозиціонерів за економічну столицю Сирії Алеппо почалася 20 липня 2012 року. Зараз місто розділене на зони під контролем повстанців, і зони, які контролює уряд країни.