Саакашвілі: до того як помру, я маю намір діяти

"Я буду в політиці. Є ті, хто мріють про руйнування "Національного руху", але цього не станеться. Ні я, ні "Національний рух" з політичної арени Грузії не зникнемо ... Я думаю, що "Національний рух" розшириться і прийме нові кадри. І звісно, я нікуди не йду з грузинської політики, нехай на це ніхто не сподівається ", - сказав Саакашвілі на брифінгу пізно ввечері 20 грудня

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За словами Саакашвілі, він вважає своїм головним завданням довести до кінця розпочаті реформи та не допустити руйнації держави. При цьому він категорично спростував чутки про те, що нібито планує залишити Грузію. "Я тут народився, тут живу, і тут помру. Але до того як помру, я маю намір діяти. І як не буде кінця світу, так і не буде кінця "Національного руху", - підкреслив він.

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Саакашвілі також заявив, що готовий втратити всі президентські привілеї, якщо парламент прийме таке рішення, в тому числі - якщо він позбутися охорони і транспортного обслуговування. "Мені не потрібні літаки, броньовані автомобілі... От візьму у матері машину, і їздитиму по країні та зустрічатимуся з народом", - наводить його слова "Новини-Грузія".