США висловили співчуття Росії

"США сумують у зв'язку з обстрілом цивільного вертольота місії ООН в Судані з російським екіпажем на борту. США висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих, а також урядові Росії та керівництву місії. Ми закликаємо владу Судану ретельно розслідувати інцидент і притягти до відповідальності причетних до нього" , - цитує письмову заяву держдепартаменту РІА "Новости".

Вертоліт Мі-8, що належав компанії "Нижневартовскавиа" і був у розпорядженні одного з підрозділів ООН, виявився збитий в п'ятницю, 21 грудня, над штатом Джонглей на сході Південного Судану.

ООН одразу звинуватила в інциденті південносуданську армію, проте її представники спочатку відкинули звинувачення і заявили, що вертоліт збили повстанці.

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Пізніше Армія Південного Судану визнала, що несе відповідальність за катастрофу вертольота ООН: його збили помилково, прийнявши за ворожий. За словами офіційного військового представника, військові припустилися такої помилки, оскільки ООН не повідомила, що її вертоліт буде в цій місцевості.

Мі-8 збитий зенітною гарматою. Загинули п'ятеро осіб, які перебували на борту, з них четверо - росіяни.