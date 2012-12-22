США висловили співчуття Росії
Адміністрація США висловила співчуття владі РФ у зв'язку із загибеллю в Судані росіян - екіпажу гелікоптера, який обслуговував місію ООН.
"США сумують у зв'язку з обстрілом цивільного вертольота місії ООН в Судані з російським екіпажем на борту. США висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих, а також урядові Росії та керівництву місії. Ми закликаємо владу Судану ретельно розслідувати інцидент і притягти до відповідальності причетних до нього" , - цитує письмову заяву держдепартаменту РІА "Новости".
Вертоліт Мі-8, що належав компанії "Нижневартовскавиа" і був у розпорядженні одного з підрозділів ООН, виявився збитий в п'ятницю, 21 грудня, над штатом Джонглей на сході Південного Судану.
ООН одразу звинуватила в інциденті південносуданську армію, проте її представники спочатку відкинули звинувачення і заявили, що вертоліт збили повстанці.
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Пізніше Армія Південного Судану визнала, що несе відповідальність за катастрофу вертольота ООН: його збили помилково, прийнявши за ворожий. За словами офіційного військового представника, військові припустилися такої помилки, оскільки ООН не повідомила, що її вертоліт буде в цій місцевості.
Мі-8 збитий зенітною гарматою. Загинули п'ятеро осіб, які перебували на борту, з них четверо - росіяни.