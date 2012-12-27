Медведєва просять повернути росіянам зимовий час

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-секретаря спікера.

Перехід на зимовий і літній час у Росії був скасований у 2011 році. Президент РФ Володимир Путін, висловлюючись з цього питання, зазначив, що необхідно проаналізувати ситуацію, і вважає, що це питання має вирішувати уряд країни.

Росіяни в цілому негативно зреагували на скасування зимового часу, зауважує Лента.ру. Медведєв, пояснюючи реформу, заявляв, що перехід на постійний літній час буде економічно вигідний, проте режим через скасування переведення стрілок був порушений: приміром, ті, хто вставав о 7:00, за астрономічним часом прокидається о 5:00, тобто вночі.