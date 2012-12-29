Сирійська опозиція відмовилася вести переговори в Москві

Про це телеканалу "Аль-Джазіра" повідомив лідер коаліції Ахмед Муаз аль-Хатіб, пише Лента.ру.

Він підкреслив, що сирійська опозиція відкрита для переговорів, однак в Росію її представники не поїдуть. Він заявив також, що Москва повинна виразно засудити "злочини, скоєні сирійським режимом".

Раніше в п'ятницю, 28 грудня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив журналістам, що російська влада зв'язалася з представниками РНК через російське посольство в Єгипті.

Росія досі виступала з різкою критикою західних і ряду арабських країн, які визнали РНК, сформовану в листопаді 2012 року, легітимним представником сирійського народу.

Представники режиму Башара Асада, також запрошені російською владою для участі в переговорах, прибули до Москви 27 грудня. 29 грудня повинен приїхати спецпредставник ООН і Ліги арабських держав по Сирії Лахдар Браха.

Новий план врегулювання сирійського конфлікту, схвалений як Вашингтоном, так і Москвою, припускає, що Асад залишиться при владі до 2014 року, але не зможе висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Паралельно створять перехідний уряд, в якому не буде ні алавітів, ні радикальних сунітів, між якими в Сирії відбувається найбільш гостре протистояння.