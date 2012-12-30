Ображений Депардьє не збирається повертатися до Франції

Про це славнозвісний актор заявив в інтерв`ю французьким журналістам, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

«Це нічого не змінює. Мені абсолютно все одно», - сказав Ж.Депардьє газеті «Паріз’єн».

Зірка французького кіно, який днями відсвяткував свій 64-й день народження, порадив політикам: «Хай вони виговоряться».

Конституційний суд Франції у суботу скасував положення про податок для багатіїв. Цей захід, який закладено до бюджету країни наступного року, встановлював 75-відсоткові податки для тих французів, які одержують більше мільйона євро на рік.

Десятки багатих людей вже залишили Францію. Серед податкових утікачів опинився і Ж.Депардьє. Актор вирішив перебратися до сусідньої Бельгії.

Прем`єр-міністр Франції Жан-Марк Ейро назвав вчинок Ж.Депардьє жалюгідним. Актор образився на це зауваження і заявив, що відмовляється від французького паспорта. Він нагадав, що за все життя заплатив 145 мільйонів євро податків.