ЗМІ: в Новорічну ніч для Путіна буде співати Брегович
17:29, 31 грудня 2012Світ
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Музиканта буде супроводжувати його «Оркестр для весіль і похоронів».
Брегович заспіває для Путіна
Горан Брегович заспіває для Путіна Горан Брегович, який написав музику до декількох фільмів Еміра Кустуріци, виступить перед президентом Росії Володимиром Путіним в новорічну ніч, повідомляє мовна компанія «Радіо і телебачення Сербії».
Бреговича буде супроводжувати його «Оркестр для весіль і похоронів».
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