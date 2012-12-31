ЗМІ: в Новорічну ніч для Путіна буде співати Брегович

17:29, 31 грудня 2012
Світ
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Музиканта буде супроводжувати його «Оркестр для весіль і похоронів». 

http://www.unian.ua/news/544322-na-stariy-noviy-rik-rosiyani-viydut-na-marsh-proti-negidnikiv.html

Горан Брегович заспіває для Путіна Горан Брегович, який написав музику до декількох фільмів Еміра Кустуріци, виступить перед президентом Росії Володимиром Путіним в новорічну ніч, повідомляє мовна компанія «Радіо і телебачення Сербії».

Бреговича буде супроводжувати його «Оркестр для весіль і похоронів».

Газета.ру

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