ЗМІ: в Новорічну ніч для Путіна буде співати Брегович

Горан Брегович заспіває для Путіна Горан Брегович, який написав музику до декількох фільмів Еміра Кустуріци, виступить перед президентом Росії Володимиром Путіним в новорічну ніч, повідомляє мовна компанія «Радіо і телебачення Сербії».

Бреговича буде супроводжувати його «Оркестр для весіль і похоронів».

Газета.ру