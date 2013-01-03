У Швейцарії невідомий застрелив трьох людей
08:59, 03 січня 2013Світ
844 0
У Швейцарії невідомий застрелив трьох осіб, ще двох поранив.
У Швейцарії невідомий застрелив трьох людей
Невідомий зловмисник застрелив трьох осіб у швейцарському селі Дайон у кантоні Валу на південному заході країни, передає ІТАР-ТАРС.
Як повідомили в поліції, в результаті стрілянини, влаштованої нападником ввечері 2 січня, ще двох людей було поранено.
Потерпілих доставлено до лікарні. Стрільця, який також одержав поранення, заарештовано, на даний час його госпіталізовано.
Мотиви його дій встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter