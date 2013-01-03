У Швейцарії невідомий застрелив трьох людей У Швейцарії невідомий застрелив трьох людей

Невідомий зловмисник застрелив трьох осіб у швейцарському селі Дайон у кантоні Валу на південному заході країни, передає ІТАР-ТАРС.

Як повідомили в поліції, в результаті стрілянини, влаштованої нападником ввечері 2 січня, ще двох людей було поранено.

Потерпілих доставлено до лікарні. Стрільця, який також одержав поранення, заарештовано, на даний час його госпіталізовано.

Мотиви його дій встановлюються.