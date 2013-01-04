У пустелі Сахара знайшли марсіанський метеорит віком 2,1 мільярда років

Такі висновки були зроблені на основі проведених протягом року аналізів метеорита, названого NWA 7034. Сам камінь вагою в 320 грамів знайшли бедуїни на території Марокко, після чого його продали американському науковому центру. За даними керівника дослідження Карла Ейджі, "виявлено ​​особливу породу, яка, ймовірно, утворилася в результаті виверження вулкану і його взаємодії з водою". "Наявність води в породі не підлягає сумніву, що відрізняє цей зразок від безлічі інших", - цитує вченого журнал "Науковий експрес".

Метеорит за своїм складом, кажуть дослідники, схожий зі зразками грунту, здобутими марсоходом "Кьюріосіті" на поверхні Червоної планети. Вік каменя робить його другим найстарішим зразком. Найдавніший метеорит "Алан Хіллз" знайшли в Антарктиді в 1984 році, його вік становить 4,5 мільярда років.

ІТАР ТАРС