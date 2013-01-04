Влада Венесуели визнала погіршення здоров'я Чавеса

"Після складної хірургічної операції, проведеної 11 грудня, команданте Чавес зіштовхнувся з ускладненнями внаслідок серйозної легеневої інфекції. Ця інфекція викликала дихальну недостатність, що вимагає від команданте Чавеса суворого дотримання курсу медичного лікування", - зачитав урядове комюніке міністр зв'язку і інформації Венесуели Ернесто Вільєгас (Ernesto Villegas) в ефірі державного телебачення.

Як повідомляє РИА Новости, в комюніке стверджується, що ЗМІ розв'язали "психологічну війну" щодо здоров'я Чавеса, мета якої - дестабілізувати ситуацію у Венесуелі і "покінчити з боліваріанською революцією". "Цим намірам протистоять залізна єдність боліваріанського уряду, організованих народних мас і національних збройних сил", - йдеться в документі.

В останні дні в ЗМІ з'явилася величезна кількість повідомлень про погіршення здоров'я Чавеса. На 10 січня запланована його інавгурація на посаду президента Венесуели до 2019 року. Не виключається, що глава держави прийме присягу не перед Національною асамблеєю (парламентом), а пізніше перед Верховним судом. Висловлюється думка, що це навіть може статися поза межами країни, наприклад, у посольстві Венесуели на Кубі.