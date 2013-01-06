ЄС відповів Асаду: Президент повинен залишити пост

”Ми ретельно вивчимо, чи є щось нове в його (Б.Асада) промові, але ми продовжуємо дотримуватися думки, що Асад повинен залишити пост і передати владу новому уряду”, - заявила К.Ештон, передає РІА «Новости».

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Як повідомлялося, Б.Асад представив сирійському народові своє бачення ситуації в країні і запропонував план поетапного виходу з кризи, зокрема зобов`язання іноземних держав припинити фінансову підтримку терористів, скликання урядової конференції з національного діалогу, створення нового уряду, розробку нової конституції і оголошення загальної амністії.

Конфлікт між силами збройної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали понад 60 тис. осіб. Влада Сирії заявляє, що зіштовхується з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.