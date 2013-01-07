ЦРУ може очолити помічник Обами
16:20, 07 січня 2013Світ
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Президент США Барак Обама сьогодні запропонує на посаду глави ЦРУ свого помічника по боротьбі з тероризмом Джона Бреннана.
Обама сьогодні запропонує на посаду глави ЦРУ Джона Бреннана
Про це передають РІА «Новости».
Дж.Бреннан очолював Національний центр по боротьбі з тероризмом після терактів 11 вересня 2001 року.
Після скандальної відставки в листопаді генерала Девіда Петеруса обов`язки глави ЦРУ виконує Майкл Морелл, який раніше обіймав посаду заступника директора ЦРУ.
За словами представника адміністрації президента США стало відомо, що на пост глави Пентагону буде представлено колишнього сенатора-республіканця Чака Хейгела.
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