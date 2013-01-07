ЦРУ може очолити помічник Обами

Про це передають РІА «Новости».

Дж.Бреннан очолював Національний центр по боротьбі з тероризмом після терактів 11 вересня 2001 року.

Після скандальної відставки в листопаді генерала Девіда Петеруса обов`язки глави ЦРУ виконує Майкл Морелл, який раніше обіймав посаду заступника директора ЦРУ.

За словами представника адміністрації президента США стало відомо, що на пост глави Пентагону буде представлено колишнього сенатора-республіканця Чака Хейгела.