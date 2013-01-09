Ірак закрив кордон з Йорданією через блокади сунітів

Антиурядові демонстрації тривають в Іраку з грудневого арешту 150 охоронців міністра фінансів, сунніта Рафіа аль-Ісав, за підозрою в терористичній діяльності. Хоча всі заарештовані, крім дев'яти осіб, були незабаром відпущені, в сунітської провінції Анбар почалися масові мітинги протесту, учасники яких звинувачували прем'єра Нурі аль-Малікі "в утиску сунітів за конфесійною ознакою".

Демонстранти неодноразово перекривали стратегічну автомагістраль, що зв'язує Багдад з Йорданією і Сирією, повідомляють РІА Новости.

ЗМІ Йорданії повідомили, що Ірак сповістив владу королівства про закриття КПП з 6.00 середи за місцевим часом (3.00 за київським часом). Зростання напруженості в Іраку пов'язане з історично сформованим протистоянням двох найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. Згідно з переписом 1997 року, 66% населення Іраку становлять мусульмани-шиїти, 34% - суніти. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку. Однак після збройного вторгнення США до Іраку в 2003 році, в результаті якого Хусейн був скинутий, сунітів потіснили шиїти, зайнявши ряд важливих державних посад, серед яких найбільш впливовим є пост прем'єр-міністра.