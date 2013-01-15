У Швеції зіткнулися близько 100 автомобілів: 3 загиблих, 20 травмованих

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

ДТП сталося сьогодні у південношведській провінції Ськоне неподалік від міста Гельсінгборг. Можливими причинами зіткнень стали умови обмеженої видимості, туман, а також ожеледь.

За попередніми даними поліції, три особи загинули, від 15 до 20 осіб одержали поранення різного ступеня важкості.

Траса, де сталася трагедія, перекрита в обох напрямах і, за оцінками рятувальників, може бути відкрита не раніше півночі.

Рясні снігопади також викликали цілий ряд дрібніших ДТП на дорогах країни, зокрема 33 дорожніх інциденти лише в столичному регіоні.