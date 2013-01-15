У Швеції зіткнулися близько 100 автомобілів: 3 загиблих, 20 травмованих
17:30, 15 січня 2013Світ
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У Швеції зіткнулися близько 100 вантажних і легкових автомобілів,
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.
ДТП сталося сьогодні у південношведській провінції Ськоне неподалік від міста Гельсінгборг. Можливими причинами зіткнень стали умови обмеженої видимості, туман, а також ожеледь.
За попередніми даними поліції, три особи загинули, від 15 до 20 осіб одержали поранення різного ступеня важкості.
Траса, де сталася трагедія, перекрита в обох напрямах і, за оцінками рятувальників, може бути відкрита не раніше півночі.
Рясні снігопади також викликали цілий ряд дрібніших ДТП на дорогах країни, зокрема 33 дорожніх інциденти лише в столичному регіоні.
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