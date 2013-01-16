Білл Клінтон думає, що його дружина доживе до 120 років і ще тричі вийде заміж

"Я вже сказав їй, що у неї вистачить часу на те, щоб після мене ще тричі вийти заміж. Думаю, вона проживе до 120 років... Вона постійно самовдосконалюється", - пожартував Клінтон , відповідаючи на запитання про стан дружини після хвороби на одному з виступів, підготовлених його фондом.

За словами екс-президента, якого цитує РІА Новости, раніше Хілларі Клінтон лише одного разу лежала в лікарні - коли народжувала дочку Челсі. "Повірте. Вона швидко відновиться", - додав Клінтон.

Нагадаємо, в кінці грудня 2012 року, після закордонної поїздки, Клінтон перенесла кишкову інфекцію, а під час відновлення після захворювання держсекретар від зневоднення організму зомліла і отримала струс мозку. Лікарі виявили у Клінтон тромб і 31 грудня помістили її в лікарню, виписавши після нового року.