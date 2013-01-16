Слідчий комітет РФ: Діда Хасана вбили одним пострілом

Кримінальний авторитет Аслан Усоян, відомий у кримінальних колах як «Дід Хасан», був убитий одним пострілом. У ході нападу два вогнепальні поранення отримала жінка, яка перебувала на місці пригоди.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москва порушено кримінальну справу за фактом вбивства 75-річного А.Усояна за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 105, ст. 222 Кримінального кодексу РФ (вбивство, незаконний оборот вогнепальної зброї).

«За версією слідства, сьогодні в районі вулиці Поварської в місті Москва невстановленою особою в Усояна було здійснено 1 постріл із вогнепальної зброї, після чого постраждалого було доставлено до клінічної лікарні ім. Боткіна, де від отриманого поранення помер», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в ході нападу два вогнепальні поранення отримала жінка, яка перебувала на місці події, їй наразі надається медична допомога.

Повідомляється, що А.Усоян, більш відомий у кримінальних колах як «Дід Хасан», вперше був засуджений у 19 років, надалі неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. На життя А.Усояна неодноразово здійснювалися озброєні замахи. Слідством розглядаються різні версії вбивства, зокрема пов'язані з кримінальною діяльністю постраждалого.

Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, «Діда Хасана» застрелили, коли він виходив із ресторану «Каретний двір».

Російський злодій у законі на прізвисько «Дід Хасан» був видворений з України 7 квітня 2010 року. Йому було заборонено в'їзд на територію нашої держави на найближчі п'ять років.

За оперативними даними, «Дід Хасан» приїжджав на територію України для проведення злодійської «сходки», на якій, у зв'язку зі смертю відомого російського кримінального авторитета на прізвисько «Япончик», повинні були перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуацію в Україні.