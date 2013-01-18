Росіянин випав з потягу в тайзі і пробіг 7 км у 40-градусний мороз

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління на транспорті МВС Росії по Далекосхідному Федеральному округу, співробітники поліції з'ясовують обставини події, в результаті якої з пасажирського потягу сполученням «Москва, – Нерюнгрі» на повному ході випав чоловік. Повідомляється, що завдяки щасливому випадку 42-річний житель міста Братськ залишився живий, і більше того - самостійно дістався до найближчої станції.

«Зі слів самого пасажира, він вийшов у тамбур для того, щоб покурити. Повертаючись у вагон, чоловік переплутав двері і відкрив торцеві двері неробочого тамбура, які з невідомих причин були не закриті. Зробивши крок у темряву, пасажир опинився на рейках, оточений тайгою. У 40 градусний мороз він був одягнений у спортивні штани, сланці та футболку», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що, швидко зорієнтувавшись, чоловік кинувся за потягом, наздогнати який було неможливо. Подолавши відстань у 7 кілометрів, чоловік добіг до найближчої станції Ріхард Зорге, де йому було надано допомогу начальником станції.

На даний час за цим фактом співробітниками поліції на транспорті проводиться перевірка. Поліцейські мають дізнатися, чи був це нещасний випадок чи халатність забудькуватого провідника, який не замкнув двері тамбура на ключ.